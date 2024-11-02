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Израиль атаковал центр вакцинации
Израильский беспилотник атаковал медицинскую клинику в секторе Газа во время второго этапа вакцинации от полиомиелита
Израиль атаковал центр вакцинации
С начала эскалации 7 октября 2023 года число погибших превысило 43 314 человек / Фото: Reuters
2 ноября 2024 г.

Израильский беспилотник атаковал медицинскую клинику в районе Шейх Рыдван на севере города Газа в момент проведения второго этапа вакцинации от полиомиелита. Как сообщило официальное палестинское агентство WAFA, удар был нанесен утром 2 ноября с использованием аппарата типа «Quadcopter». В результате атаки пострадали трое детей.

Кампания вакцинации была организована Министерством здравоохранения Палестины при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Вакцинация направлена на защиту детей младше 10 лет от вспышек полиомиелита.

По информации Министерства здравоохранения сектора Газа, с начала эскалации 7 октября 2023 года число погибших превысило 43 314 человек, а количество раненых достигло 102 019. Только за последние сутки израильская армия провела «семь массовых атак», в результате которых погибли 55 человек, а 192 человека получили ранения.

В ведомстве также отметили, что тела погибших продолжают оставаться под обломками зданий и на обочинах дорог, к которым бригады скорой помощи и службы гражданской обороны не могут добраться из-за препятствий со стороны израильских сил.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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