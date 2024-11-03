Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью газете Hürriyet подробно рассказал о ситуации на Ближнем Востоке и перспективах урегулирования ближневосточных кризисов.

«Нетаньяху каждый раз выдвигает новые условия. Это показывает, что он использует переговоры как инструмент для затягивания времени, чтобы достичь своих военных целей. Мы с самого начала, решительно поддерживая перемирие, говорили сторонам, что Нетаньяху затягивает переговорный процесс», — заявил Фидан.

По словам министра, хотя в переговорах о перемирии наблюдается некое продвижение, для ХАМАС важно достичь такого соглашения, которое необратимо изменит действия Израиля. Фидан подчеркнул необходимость прекратить «варварское использование голода как оружия» со стороны Израиля.

Говоря о стратегических целях Израиля, министр отметил: «Основная цель Израиля — вытеснить палестинцев из Газы в Египет, а с Западного берега — в Иорданию. Такой сценарий ввергнет регион в еще большую нестабильность».

Фидан также предупредил, что после выборов в США Израиль может не ограничиться ответами по военным целям. «Нетаньяху может предпринять шаги по ликвидации ядерного потенциала Ирана. Если такая ситуация возникнет, возрастет вероятность распространения конфликта на другие страны», — заявил дипломат.

«Турция не хочет эскалации напряженности в регионе. Это касается и ирано-израильской напряженности. В ходе процесса мы сделали все от нас зависящее, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, передавая необходимые сообщения Ирану как через США, так и в прямых переговорах с Израилем», — подчеркнул глава турецкой дипломатии.

Турецкий дипломат также ответил на вопросы об урегулировании ситуации в Сирии. По его словам, Турция хочет видеть, как сирийский режим и оппозиция создадут политические рамки, по которым они смогут договориться в условиях прекращения боевых действий. «Важно, чтобы режим вместе с оппозицией обеспечил своему народу безопасную и стабильную среду», — отметил министр.

Фидан подчеркнул разницу между контактами и переговорами: «Что касается Сирии, реальный диалог должен вестись с сирийской оппозицией. Мы надеемся, что Асад договорится со своей оппозицией. Однако, насколько мы понимаем, он и его партнеры не готовы к соглашению с оппозицией и масштабной нормализации».

Говоря об угрозах стабильности в регионе, министр отметил растущее число израильских ударов по Сирии и риск использования хаоса террористическими организациями.

Особое внимание Фидан уделил переговорам с США по борьбе с терроризмом. «Главный чувствительный для нас вопрос — это избавление от террористической организации РКК/YPG, которая при поддержке США оккупировала треть сирийской территории. На каждой встрече мы напоминаем американским коллегам о необходимости прекратить сотрудничество с террористической организацией в Сирии. То, что мы начали обсуждать этот вопрос, можно рассматривать как признак определенного прогресса», — отметил министр.