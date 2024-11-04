Китай столкнулся с серьезной дилеммой из-за отправки северокорейских войск в Россию, пишет газета Wall Street Journal (WSJ). По ее данным, растущее военное сближение Северной Кореи и России вызывает серьезные опасения у Пекина.

Хотя КНР обычно поддерживает Москву и Пхеньян на глобальной арене, отправка северокорейских войск на фронт в Украине создает новые риски и ставит под сомнение влияние Китая на его ядерных соседей. Потому Пекин открыто не поддержал ни одну из сторон конфликта, призывая Москву и Киев к мирным переговорам.

Недавние оценки США указывают на то, что около 8000 северокорейских солдат уже прибыли в Курскую область и вскоре могут вступить в боевые действия против украинских военных. Как пишет WSJ, в ответ на это Госдепартамент США обратился к Китаю, рассчитывая, что Пекин вмешается и предотвратит дальнейшее сближение Северной Кореи и России.

Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, северокорейские военные на украинском фронте могут стать «легитимными целями» на поле боя, и подчеркнул, что помощь Китая в сдерживании этого сотрудничества снизит риск эскалации в Азии.

Пекин «‎‎взбешен» усилением военно-политического сотрудничества между Россией и Северной Кореей, отмечает газета. По ее данным, в китайском руководстве опасаются, что растущий военный союз Москвы и Пхеньяна может подорвать влияние Пекина на Пхеньян и вызвать расширение конфликта.

Китай рассматривает расширение НАТО на Азиатско-Тихоокеанский регион как попытку сдержать рост агрессии. Поддержка Северной Кореей России усиливает эту угрозу — поскольку в ответ Европа может активизировать сотрудничество в области безопасности с американскими и азиатскими союзниками, главным образом с Японией и Южной Кореей. Это противоречит интересам Китая.

Эксперты считают, что даже при тесных отношениях Китая с Россией Пекин с осторожностью относится к участию северокорейских войск в конфликте. Директор Института международных исследований Нанкинского университета Чжу Фэн отметил: вовлечение КНДР приведет к аналогичной реакции со стороны Южной Кореи — все это может превратить российско-украинскую войну в межконтинентальное противостояние.