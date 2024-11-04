Лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар был убит 16 октября в результате израильского удара в городе Рафах. По данным судебно-медицинской экспертизы, в последние 72 часа жизни он не принимал пищу.

Директор национального института судебной экспертизы Израиля Хен Кугель сообщил, что для подтверждения личности Синвара был взят образец ДНК путем ампутации пальца. Это стало возможным благодаря наличию медицинской карты с предыдущего 22-летнего заключения Синвара в израильской тюрьме, откуда он был освобожден в 2011 году в рамках обмена пленными.

«После получения огнестрельного ранения, приведшего к серьезному повреждению мозга, Синвар прожил еще несколько часов», — отметил Кугель.

Синвар возглавил ХАМАС в Газе после гибели политических лидеров группировки - Исмаила Хании в Тегеране и старшего командира Мохаммеда Дейфа в Газе в июле этого года. Он руководил оборонительными действиями ХАМАС в ответ на израильское вторжение в Газу и участвовал в переговорах о прекращении огня.

Израиль обвиняет Синвара в планировании операции ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которой погибли 1139 человек и около 250 были взяты в заложники. За прошедший год израильские военные операции в секторе Газа привели к гибели более 43,300 человек и масштабным разрушениям инфраструктуры.

После вскрытия тело Синвара было перемещено в неизвестное место. Тель-Авив продолжает блокировать поставки гуманитарной помощи в Газу, утверждая, что она конфискуется силами ХАМАС. Как в таком случае сам лидер ХАМАС оставался без принятия пищи в течение 72 часов до своей гибели – остается лишь догадываться.