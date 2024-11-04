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Трамп предъявил Мексике ультиматум
В ответ на миграционный кризис экс-президент США намерен ввести жесткие экономические меры против крупнейшего торгового партнера, если поток мигрантов не сократится
Трамп предъявил Мексике ультиматум
Дональд Трамп в Северной Каролине / Фото: Reuters / Others
4 ноября 2024 г.

Кандидат от Республиканской партии США на президентских выборах Дональд Трамп заявил о планах ввести 25-процентные пошлины на весь импорт из Мексики, если мексиканское правительство не остановит наплыв мигрантов через границу. Об этом бывший президент США сообщил на митинге в Северной Каролине.

«Нас захватывает Мексика. Сейчас у них новый президент — очень милая женщина, как говорят. Я с ней не встречался. И я собираюсь сообщить ей в первый же день или раньше, что если они не остановят этот наплыв преступников и наркотиков в нашу страну, я немедленно введу 25-процентный тариф на все, что они отправляют в Соединенные Штаты Америки», — заявил Трамп.

По данным Торгового представительства США, товарооборот между США и Мексикой в 2022 году составил около 855 млрд долларов, из которых почти 500 млрд приходится на импорт из Мексики.

Экономисты предупреждают, что введение таких пошлин может привести к росту цен на товары в США и увеличению расходов американских семей. Однако Трамп отвергает эти опасения, утверждая, что тарифы заставят компании вести бизнес внутри США.

В случае отсутствия желаемого результата экс-президент пообещал периодически повышать тарифы на дополнительные 25 процентов. Во время своего первого президентского срока Трамп уже прибегал к угрозам в адрес Мексики, включая отправку войск к границе и угрозы полностью закрыть ее.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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