На международном научно-фантастическом симпозиуме «Создавая будущее» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о подрыве позиций доллара как мировой резервной валюты.

«Доллар, который нам десятилетиями рекламировали прямо как общее достояние всего человечества, превратили в оружие подавления и наказания геополитических конкурентов, да и просто непослушных. Тем самым, по сути, выписали доллару приговор как мировой резервной валюте и средству международных расчетов», — подчеркнул министр.

«США и их союзники сами разваливают систему глобализации, которую пестовали и рекламировали всему миру», — заключил Лавров, добавив, что западные страны забыли о принципах честной конкуренции и неприкосновенности собственности.

В настоящее время доллар составляет 58% мировых валютных резервов, значительно опережая евро (20%). Однако после начала российской военной кампании в Украине и введения санкций против РФ странами G7 наметилась тенденция к дедолларизации мировой экономики.

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, а также недавно присоединившиеся Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ) активно продвигают использование национальных валют в торговле. Китай расширяет альтернативную платежную систему и стремится увеличить международное использование юаня.

При этом президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС отметил, что вопрос создания единой валюты организации пока не созрел: «Нам нужно быть очень аккуратными, здесь мы должны действовать постепенно, не спеша».