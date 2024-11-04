Палестинское движение ХАМАС подтвердило факт переговоров с фракцией ФАТХ о создании временного органа управления сектором Газа. Встреча проходила в Каире со 2 по 4 ноября.

«В ходе встречи с представителями ФАТХ в Каире мы обсудили ряд предложений, в том числе о создании организации, в обязанности которой входило бы наблюдение за обстановкой в Газе до тех пор, пока не будет сформировано общепалестинское правительство национального согласия», - говорится в заявлении ХАМАС, опубликованном в Telegram-канале движения.

По информации египетского телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария», обсуждалось создание Комитета общественной поддержки, который будет связан с Палестинской национальной администрацией (ПНА) и создан указом президента Палестины Махмуда Аббаса.

ХАМАС подчеркнул, что управление эксклавом является «внутрипалестинским вопросом, который должен быть решен исключительно путем национального консенсуса», отвергая любое внешнее вмешательство.

Стоит отметить, что с 2007 года сектор Газа находится под контролем ХАМАС, в то время как Западный берег реки Иордан управляется ФАТХ.

Контакты между палестинскими фракциями проходят на фоне израильского вторжения в Газу. По данным местного Министерства здравоохранения, за последние сутки в результате израильских ударов погибли еще 33 палестинца, в результате чего общее число жертв достигло 43 374 человек. Более 102 261 человек получили ранения. Министерство сообщило о трех «массовых убийствах семей» за последние 24 часа, результатом которых стали 33 погибших и 156 раненых.

«Многие люди все еще остаются под завалами и на дорогах, так как спасатели не могут до них добраться», — отмечается в заявлении министерства.

Несмотря на резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к немедленному прекращению огня, израильская армия продолжает наступательную операцию в секторе Газа. Почти все население территории было вынуждено покинуть свои дома в условиях продолжающейся блокады, которая привела к острой нехватке продовольствия, чистой воды и медикаментов.

Посреднические усилия США, Египта и Катара по достижению соглашения о прекращении огня и обмене пленными между Израилем и ХАМАС не увенчались успехом из-за отказа премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху остановить военные действия. Израиль также facing дело о геноциде в Международном суде ООН за свои действия в Газе.