На президентских выборах в США начался день голосования. Первые результаты поступили из небольшого городка Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир, где голоса разделились поровну между кандидатами Камалой Харрис и Дональдом Трампом. Это резко контрастирует с результатами 2020 года, когда все шесть избирателей отдали голоса за Джо Байдена.

Избирательные участки начали открываться в 5:00 по восточному времени в Вермонте, а к 6:00 большинство пунктов для голосования на восточном побережье США уже принимали избирателей. Ожидается, что десятки миллионов американцев примут участие в выборах.

По оценкам экспертов, нынешняя президентская гонка может стать одной из самых напряженных в истории США, с равными шансами кандидатов в семи ключевых «колеблющихся» штатах.

На фоне высокого напряжения генеральные прокуроры 47 штатов и трех территорий США выступили с совместным заявлением: «Призываем каждого американца голосовать, участвовать в гражданском диалоге и, прежде всего, уважать целостность демократического процесса. Насилию нет места в демократическом процессе; мы будем применять наши полномочия для обеспечения законности против любых незаконных действий, угрожающих ему».

В штате Огайо были зафиксированы технические проблемы с машинами для голосования в округе Гамильтон, которые были устранены через 17 минут. Инцидент вызвал особое внимание на фоне опасений о возможном вмешательстве в выборы.

К 7:00 по восточному времени избирательные участки открылись в ключевых штатах Джорджия и Пенсильвания, которые могут сыграть решающую роль в определении победителя президентской гонки.