Супруга президента Турции Эмине Эрдоган посетила представительство турецкого фонда «Маариф» в Кыргызстане в рамках своего официального визита. Фонд, ведущий образовательную деятельность в нескольких странах, активно работает и в Кыргызстане, где управляет рядом школ и образовательных учреждений.

Во время визита Эмине Эрдоган встретилась с руководством и педагогами фонда, обсудив текущие образовательные проекты и инициативы, направленные на укрепление сотрудничества в сфере образования между Турцией и Кыргызстаном. Эрдоган подчеркнула важность качественного образования и воспитания молодого поколения, отметив, что образовательные программы фонда способствуют развитию дружеских и культурных связей между народами двух стран.

Кроме того, первая леди Турции пообщалась со студентами и их семьями, интересуясь их учебными успехами и достижениями. В ходе встречи она выразила уверенность, что фонд «Маариф» предоставляет кыргызстанским учащимся возможности для получения всестороннего и качественного образования, которое поможет им реализовать свой потенциал и стать профессионалами, способными внести вклад в развитие страны.

Турецкий фонд «Маариф» был основан в 2016 году и действует с целью поддержания образовательных инициатив, создания учебных заведений и подготовки квалифицированных специалистов в различных странах мира. В Кыргызстане фонд уже зарекомендовал себя как надежный партнер в образовательной сфере, предлагая образовательные программы, которые помогают учащимся развивать навыки и знания в условиях международного взаимодействия.

Эмине Эрдоган также подчеркнула, что Турция будет продолжать оказывать поддержку развитию образовательной системы Кыргызстана, видя в этом важный элемент укрепления двусторонних отношений.