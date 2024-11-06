Партия Трампа получает контроль над Конгрессом: после подсчета 90% голосов республиканцы обеспечивают себе большинство в Сенате. Республиканская партия выиграла ключевые выборы в Западной Вирджинии и Огайо, гарантируя партии Дональда Трампа как минимум одну палату Конгресса на предстоящий год.

Кандидат от республиканцев Джим Джастис победил на выборах в Сенат Западной Вирджинии, а Берни Морено победил в Огайо — ранее оба штата были под властью демократов. Эти победы дали республиканцам как минимум 51 место в Сенате, при этом исход дополнительных выборов все еще не решен.

У Республиканской партии еще есть два козыря — Монтана и другие штаты Среднего Запада, которые традиционно голосуют за консервативную повестку и поддерживают Дональда Трампа.

Победа в Сенате крайне важна для партии. Она дает им больше рычагов влияния: конгрессмены смогут утверждать консервативных судей и чиновников, продвигающих идеи Трампа. Или, например, они могут заблокировать программу демократа Камалы Харрис, если она победит на выборах в Белый дом.

Республиканцы также лидируют и в Палате представителей: партия намерена расширить свое нынешнее большинство в 220–212 голосов в Палате представителей, завоевав округа в Пенсильвании и Северной Каролине. Демократы, однако, отобрали место, принадлежавшее Республиканской партии, в северной части штата Нью-Йорк и получили недавно переделанный округ в Алабаме, где большинство составляют темнокожие.

Если демократы надеются получить контроль над Палатой, им нужно получить еще как минимум шесть мест. Поскольку напряженные выборы в Нью-Йорке и Калифорнии еще не завершены, окончательный исход выборов в Палату представителей остается неопределенным. На подсчет всех голосов, в том числе отданных по почте, могут потребоваться дни.