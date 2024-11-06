Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, получив большинство голосов в ключевом штате Висконсин, сообщает CNN. Этот результат позволил ему набрать 277 голосов выборщиков и преодолеть минимальный порог в 270 голосов, необходимых для победы.

Теперь, после этого ключевого достижения, республиканец готовится к возвращению в Белый дом. Однако его инаугурация состоится только 20 января 2025 года. Путь к официальному вступлению в должность президента включает несколько важных этапов.

8 декабря — К этому дню должны быть разрешены все возможные юридические споры по результатам голосования в отдельных штатах. Согласно федеральному закону США, правило «безопасная гавань» (safe harbor) требует, чтобы все судебные разбирательства были завершены до этой даты. Это предотвращает возможность Конгресса отклонить результат выборов в случае спорных ситуаций в отдельных штатах.

17 декабря — В этот день выборщики от каждого штата и столичного округа Вашингтон соберутся, чтобы официально проголосовать за кандидата, победившего в их штате. Это голосование, хотя и является формальностью, считается официальным закреплением победы.

25 декабря — К этой дате сертифицированные результаты голосования от всех штатов должны поступить в Конгресс США для финальной регистрации.

3 января — В Вашингтоне пройдет инаугурация нового состава Конгресса, который затем приступит к своим обязанностям.

6 января — На совместном заседании Палаты представителей и Сената будет произведен подсчет и подтверждение голосов выборщиков. Это событие закрепит окончательные результаты выборов, где победителю требуется минимум 270 голосов из 538, чтобы официально считаться избранным президентом.

20 января — Дональд Трамп примет присягу в полдень по местному времени и официально вступит в должность президента. Именно с этого момента начнется его новый срок на посту главы государства.

После официального вступления в должность Трамп станет вторым президентом в американской истории, который займет этот пост после перерыва из-за поражения в предшествующих выборах. Первый такой прецедент относится к концу XIX века и президентству Гровера Кливленда.

Трамп также войдет в историю как самый возрастной политик, вступающий в должность президента США. На момент инаугурации 20 января 2025 года ему будет 78 лет и 7 месяцев, что на пять месяцев превысит возраст Джо Байдена на момент начала его президентского срока.