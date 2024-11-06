ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Каким будет будущий президент России?
В Кремле публично высказались о преемнике Путина, намекнув на преемственность политического курса после 2030 года
Каким будет будущий президент России?
Владимир Путин / Фото: Reuters / Others
6 ноября 2024 г.

На федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о будущем российской власти. По его словам, следующий президент России будет «такой же, как Путин».

При этом Песков подчеркнул, что окончательное решение останется за гражданами страны: «Выбирать вам».

Следующие президентские выборы в России состоятся в 2030 году. Напомним, что действующий президент Владимир Путин был переизбран в марте 2024 года на шестилетний срок, получив рекордную поддержку избирателей - 87,28% голосов.

По данным Центральной избирательной комиссии, за Путина проголосовали 75,9 миллиона избирателей при рекордной явке в 77,44%. Впервые в истории России президентские выборы проходили в течение трех дней.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us