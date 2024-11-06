На федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о будущем российской власти. По его словам, следующий президент России будет «такой же, как Путин».

При этом Песков подчеркнул, что окончательное решение останется за гражданами страны: «Выбирать вам».

Следующие президентские выборы в России состоятся в 2030 году. Напомним, что действующий президент Владимир Путин был переизбран в марте 2024 года на шестилетний срок, получив рекордную поддержку избирателей - 87,28% голосов.

По данным Центральной избирательной комиссии, за Путина проголосовали 75,9 миллиона избирателей при рекордной явке в 77,44%. Впервые в истории России президентские выборы проходили в течение трех дней.