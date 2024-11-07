После победы на выборах Дональда Трампа и правящая партия «Грузинская мечта», и оппозиция Грузии поспешили поздравить республиканца. Первой это сделала президент Саломе Зурабишвили — главный оппозиционный голос страны.

Она поздравила Трампа и подчеркнула евроатлантические устремления Грузии, призвав США поддержать безопасность и суверенитет республики.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе не остался в стороне и выразил надежду на оживление американо-грузинских связей. Он оптимистично отметил, что при Трампе отношения двух стран должны улучшиться.

С командой Байдена у «Грузинской мечты» не заладилось: связи двух стран были напряженными, особенно в последний год президентства демократа. В сентябре США ввели санкции против Грузии и визовые ограничения в отношении 30 грузинских чиновников. Всему виной скандальный «законопроект об иноагентах», принятый в Грузии в мае.

Кобахидзе в поздравительном твите в адрес Трампа также выразил надежду на «перезагрузку» отношения между США и Грузией. Это контрастирует с нарастающей напряженностью и антизападной риторикой «Грузинской мечты». Партию все чаще обвиняют в пророссийских взглядах, хотя премьер Кобахидзе не раз подчеркивал, что Тбилиси не намерен восстанавливать дипломатические отношения с Москвой.

Впрочем, эксперты скептически относятся к перезагрузке американо-грузинских отношений при Трампе. Бывший министр обороны Тина Хидашели утверждает, что тесные связи «Грузинской мечты» с Китаем и антидемократические законы могут стать «красными линиями» для администрации Трампа.

Кроме того, республиканцу может быть банально все равно на Грузию — в списке дел новоизбранного президента слишком много более приоритетных задач. Это и война в Украине, и торговые войны с Европой и Китаем, и реформа НАТО — все эти темы звучали не раз в предвыборных речах Трампа. В отличие от Грузии, которая появилась в кампании республиканца лишь по ошибке, когда предвыборный штаб Трампа опубликовал фото штата Джорджии, которое на самом деле было сделано в Грузии (по-английски тоже Джорджия).