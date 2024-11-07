Кандидат от Партии зеленых Джилл Стайн заявила в среду в интервью Newsweek, что Камала Харрис может винить только себя в потере голосов мусульман в Мичигане, а Демократическая партия утратила доверие избирателей.

Стайн отвергла обвинения в том, что помогла избранному президенту Дональду Трампу победить в Мичигане и других штатах. «Харрис сама потеряла эти голоса. Во многом именно мы были конкурентами Трампа», – подчеркнула она.

Особенно показательной стала ситуация в Дирборне, где в 2020 году Байден выиграл с трехкратным преимуществом. На этот раз Трамп получил 47% голосов, Харрис – 28%, а Стайн – 22%. «Мы получили 22% голосов в Дирборне, и это прекрасно. Здесь сформировалось настоящее движение. Мы чувствуем реальный союз с американской мусульманской общиной и продолжим его укреплять», – заявила Стайн.

Говоря о будущем, лидер «зеленых» подчеркнула, что ее партия станет настоящей оппозицией Трампу, в отличие от демократов: «Победа Трампа подчеркивает, что демократы не являются оппозиционной партией. Они представили себя как меньшее зло среди неоконсерваторов».

Демократы действительно потеряли доверие. Их считают купленными... Их праймериз сфальсифицированы, власть идет сверху вниз, – заключила Стайн. – Демократы предали свою базу – я не вижу, как они могут вернуться. Экономическое неравенство реально. Люди устали от демократов. Им нужно уйти и позволить сформироваться настоящей оппозиции».