Дональд Трамп начал формировать команду национальной безопасности для своей второй администрации. По информации источников портала Axios, избранный президент стремится избежать ошибок первого срока и отдает предпочтение бизнесменам и руководителям корпораций вместо бывших военных.

На пост госсекретаря основным кандидатом является бывший посол США в Германии Ричард Гренелл, консультировавший Трампа по внешней политике во время кампании. Источники сообщают, что Гренелл планирует сфокусироваться на дипломатическом урегулировании российско-украинского конфликта.

Также на пост госсекретаря рассматриваются сенатор Билл Хагерти и бывший советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

На должность постпреда США при ООН основным кандидатом является глава Конференции республиканцев в Палате представителей Элиз Стефаник. Также рассматриваются кандидатуры экс-пресс-секретаря Госдепа Морган Ортагус, бывшего посла в Израиле Дэвида Фридмана и экс-постпреда при организации Келли Крафт.

На должность министра обороны претендуют бывший госсекретарь Майк Помпео и конгрессмен Майкл Уолтц. Последний также может занять пост директора ЦРУ вместе с Джоном Рэтклиффом, ранее возглавлявшим национальную разведку при Трампе.

Особое внимание уделяется ближневосточному направлению. Хотя Джаред Кушнер, зять Трампа, курировавший мирный план между Израилем и Палестиной и соглашения Авраама, заявил о нежелании возвращаться в правительство, победа Трампа и возможность достижения саудовско-израильского мирного соглашения могут изменить его решение.

«В начале первого срока Трампа Рекс Тиллерсон [госсекретарь при Трампе – прим. ред.] не входил даже в первые 3000 кандидатов на пост госсекретаря», – отметил бывший высокопоставленный чиновник администрации Трампа, подчеркнув, что главное – создать команду, которая будет реализовывать политику президента, а не препятствовать ей, как это было в начале первого срока.