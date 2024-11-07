На саммите Европейского политического сообщества в Венгрии состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Лидеры обсудили как двусторонние отношения, так и актуальные региональные и глобальные вопросы.

В ходе переговоров президент Эрдоган подчеркнул, что отношения между Турцией и Францией имеют глубокие исторические корни. Он отметил, что дальнейшее развитие торгово-экономических связей между странами принесет значительные выгоды обеим сторонам. Он также подчеркнул важность укрепления стратегического сотрудничества, особенно в условиях нарастающей геополитической нестабильности.

Глава Турции подтвердил приверженность страны курсу на полноправное членство в ЕС и выразил надежду на активизацию процесса. Он отметил, что для Турции ключевыми задачами остаются обновление Таможенного союза с ЕС и введение безвизового режима для граждан Турции.

Особое внимание на встрече было уделено актуальным конфликтам, российско-украинской войне и ситуации на Ближнем Востоке. Президент Эрдоган выразил уверенность, что мирное разрешение этих конфликтов через дипломатические пути отвечает интересам всех стран. По его мнению, стабильность и безопасность в этих регионах будут способствовать процветанию и устойчивому развитию на глобальном уровне.