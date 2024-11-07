ПОЛИТИКА
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Препятствия Турции к членству в ЕС не имеют разумного объяснения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил удивление столь долгому препятствованию членству Анкары в ЕС и подтвердил готовность к укреплению диалога и сотрудничества с блоком
Препятствия Турции к членству в ЕС не имеют разумного объяснения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил удивление столь долгому препятствованию членству Анкары в ЕС и подтвердил готовность к укреплению диалога и сотрудничества с блоком / Others
7 ноября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 5-м саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, где подчеркнул важность усиления перспективы членства Турции в Европейском союзе, особенно в условиях нынешней геополитической ситуации.

Эрдоган отметил, что Турция, которая активно способствует благосостоянию и безопасности континента, сталкивается с непреодолимыми препятствиями на пути к членству в ЕС уже много лет.

«Не существует разумного объяснения того, почему процесс участия страны, играющей важную роль в обеспечении стабильности в Европе, продолжает блокироваться», — заявил турецкий лидер.

В своем выступлении президент Эрдоган подчеркнул, что укрепление перспективы членства Турции будет полезно как для Европы, так и для близлежащих регионов. Он также подчеркнул готовность Турции продолжать диалог и сотрудничество с ЕС, чтобы продвигать двусторонние отношения на более прочной основе.

«Мы открыты для диалога и готовы продолжить сотрудничество с Евросоюзом для обеспечения стабильных и взаимовыгодных отношений», — добавил президент.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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