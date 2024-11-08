1 ноября Соединенные Штаты объявили о развертывании дополнительных сил на Ближнем Востоке, включая бомбардировщики, истребители и самолеты-заправщики, а также эсминцы с системами противоракетной обороны.

В четверг американские истребители F-15 прибыли в регион. Об этом сообщили представители американских военных. Данный шаг стал предупреждением Ирану.

По заявлению Центрального командования США, F-15E Strike Eagles из 492-й истребительной эскадрильи, базирующейся на базе ВВС Великобритании в Лейкенхите, Англия, прибыли в зону их ответственности.

Генерал-майор Пэт Райдер из Пентагона отметил, что США готовы принять все необходимые меры для защиты своего персонала и интересов в случае нападения Ирана, его партнеров или прокси-структур.

26 октября Израиль атаковал Иран, нанеся удары по военной инфраструктуре, избегая критически важных ядерных и нефтяных объектов. В ответ иранский верховный лидер пообещал ответные действия.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи запретил прямые переговоры с США, однако жесткая позиция Трампа может заставить его рассмотреть возможность косвенных контактов, сообщили на этой неделе агентству Reuters два иранских источника.

Ряд западных СМИ ранее писал, что в Тегеране, вероятно, надеялись на победу Камалы Харрис, так как ее администрация могла бы занять более умеренную позицию в отношении Ирана. Смена руководства могла бы привести к смягчению санкционного давления и к возобновлению переговоров по ядерной сделке.