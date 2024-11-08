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Президент Эрдоган: Мы ждем действий от Европы
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция остается приверженной цели полного членства в ЕС и ожидает от Евросоюза равноправных отношений и выполнения обещаний
Президент Эрдоган: Мы ждем действий от Европы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Others
8 ноября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из поездок в Кыргызстан и Венгрию, ответил на вопросы журналистов и подчеркнул, что Турция продолжает стремиться к полноправному членству в Европейском союзе.

Он отметил, что МИД Турции и представители по вопросам ЕС усиливают контакты с европейскими коллегами. По его словам, сотрудничество с ЕС должно быть основано на равноправии и взаимном уважении.

Президент Эрдоган выразил уверенность в потенциале Турции и подчеркнул, что стремление Европы к сотрудничеству с Анкарой подтверждает важность Турции для региона.

«Мы ожидаем от ЕС визионерского подхода, который компенсирует потерянное время», — заявил президент. Он добавил, что обновление Таможенного союза и продвижение по вопросу визовой либерализации станут хорошим началом.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что выполнение обещаний со стороны ЕС станет показателем его искренности: «Мы уже давно доказали, что выполняем все свои обязательства», — отметил он, добавив, что Турция рассчитывает на положительный результат переговоров и дальнейшее развитие отношений с ЕС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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