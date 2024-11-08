ПОЛИТИКА
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Калифорния против курса Трампа
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о специальной сессии заксобрания штата для защиты гражданских прав и свобод после избрания Дональда Трампа президентом США
Калифорния против курса Трампа
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом / Фото: Reuters
8 ноября 2024 г.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о созыве специальной сессии законодательного собрания штата с целью укрепления правовых позиций после избрания Дональда Трампа президентом США. Сессия начнется 2 декабря и будет посвящена защите гражданских прав, репродуктивных свобод, климатической политики и семей мигрантов.

«Свободы, которыми мы дорожим в Калифорнии, находятся под угрозой – и мы не будем сидеть сложа руки. Калифорния уже сталкивалась с этой проблемой и знает, как на нее ответить», – заявил Ньюсом.

Специальная сессия была назначена в ответ на заявления Трампа о планах ужесточения контроля за миграцией и его обещание депортировать нелегальных мигрантов.

Сессия должна ускорить принятие законодательных мер, которые помогут защитить ценности и интересы Калифорнии от потенциальных действий федеральной администрации.

На президентских выборах в Калифорнии Трамп уступил, набрав 39,8% голосов (по данным после подсчета 59% бюллетеней). Все голоса выборщиков штата достались его сопернице от Демократической партии Камале Харрис.

Напомним, что в первый президентский срок Трампа прокуратура Калифорнии подала около 140 исков против его администрации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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