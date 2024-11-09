Администрация президента Джо Байдена приняла решение ускорить отправку военной помощи Украине после победы Дональда Трампа на выборах, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

В Белом доме опасаются, что новая администрация Трампа может сократить объемы поставок, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам. В ответ Байден намерен укрепить позиции и обороноспособность Киева. Представитель Пентагона сообщил, что ранее администрация планировала доставить оставшуюся помощь к апрелю, но теперь стремится сделать это до января.

В частности, Пентагон, реагируя на усиление воздушных атак со стороны России, передает Украине более 500 перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS. Ожидается, что они поступят «в ближайшие недели», сообщил высокопоставленный представитель администрации. Другой источник указал, что эти поставки рассчитаны на удовлетворение потребностей Украины в противовоздушной обороне до конца года.

Впервые с начала полномасштабной войны администрация Байдена решила отправить «небольшое число» американских военных подрядчиков в Украину для ремонта и обслуживания истребителей F-16 и другого вооружения, поставленного Пентагоном, отмечает WSJ.

Обычно поставки оружия в Украину занимают недели или даже месяцы, что вызывает обеспокоенность относительно влияния на военные запасы США. По словам источника WSJ, рассматриваются различные варианты, включая выкуп оружия у других стран для передачи Украине.

Тем не менее, министр обороны США Ллойд Остин недавно отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в приоритетных поставках ракетных систем ATACMS, отметив, что разрыв существующих соглашений с другими покупателями был бы «чрезмерной просьбой».