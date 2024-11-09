В 2024 году производство опиума в Афганистане увеличилось на 19%, несмотря на запрет, введенный правительством на выращивание опийного мака. Такие данные приводятся в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП).

Эксперты подчеркивают, что нынешний рост произошел после резкого падения на 95% в прошлом году, хотя показатели производства все еще значительно ниже уровня 2022 года.

Сложившаяся ситуация обусловлена тяжелым положением афганских фермеров, которые сталкиваются с серьезными экономическими и гуманитарными трудностями. Для многих из них выращивание опиума остается почти единственным источником дохода. Гада Вали, исполнительный директор УНП, отметила, что крестьянам необходимо срочно предложить альтернативные способы заработка.

Доклад также подчеркивает географические изменения в производстве. Если ранее основным регионом выращивания был юго-запад страны, то в этом году 59% опийного мака выращивалось в северо-восточных провинциях.

На процесс влияет и изменение цен на наркотики. До введения запрета цена за килограмм сухого экстракта опиума составляла $100. В первой половине 2024 года стоимость поднялась до $730 за килограмм, что стало стимулом для фермеров нарушать запрет.

Роза Отунбаева, глава миссии ООН в Афганистане, отметила, что сокращение производства опиума — это позитивный шаг для страны и мира. Однако она подчеркнула, что без международной поддержки фермеры вряд ли смогут отказаться от выращивания мака.

Правительство Афганистана оспорило данные доклада, утверждая, что информация не отражает реальной ситуации. Официальный представитель МВД Абдул-Матин Кани заявил, что доклад основан на данных, собранных до проведения кампании по уничтожению посевов.

По его словам, внутренние оценки показывают значительное снижение выращивания мака по сравнению с прошлыми годами. Он также заявил, что борьба с наркотиками будет продолжаться до полного искоренения проблемы.