Республиканская партия близка к получению контроля над Палатой представителей США, что станет ключевым фактором для продвижения повестки избранного президента Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом в январе.

По данным проекций Edison Research, республиканцы уже получили 212 мест в 435-местной Палате представителей. После победы Джеффа Херда в 3-м избирательном округе Колорадо партии необходимо получить еще шесть мест для сохранения контроля над нижней палатой.

Республиканцы уже обеспечили себе большинство в Сенате, несмотря на победу демократа Джеки Розен на перевыборах в Неваде. В сочетании с победой Трампа на президентских выборах контроль над обеими палатами Конгресса даст республиканцам широкие возможности для продвижения своей программы, включая сокращение налогов и расходов, дерегулирование энергетического сектора и усиление пограничного контроля.

Республиканцам, уже получившим 212 мест в 435-местной Палате представителей, необходимо выиграть еще 6 округов для получения большинства. Сейчас продолжается подсчет голосов в 19 округах, преимущественно в западных штатах, где подсчет голосов традиционно идет медленнее.

По данным опроса Reuters/Ipsos, главным приоритетом для нового президента американцы считают иммиграцию - такого мнения придерживаются 25% респондентов. Для сравнения, проблему неравенства доходов назвали приоритетной 14% опрошенных, налоги - 12%. 82% американцев ожидают, что Трамп начнет массовые депортации. Ранее напарник Трампа, Джей Ди Вэнс, сообщил, что новая администрация может депортировать до миллиона человек в год.