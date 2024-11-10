Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи категорически отверг обвинения в причастности к подготовке убийства бывших и действующих американских чиновников, включая избранного президента Дональда Трампа.

Ранее Министерство юстиции США предъявило уголовные обвинения 51-летнему гражданину Афганистана Фархаду Шекери, утверждая, что он по заданию Революционной гвардии Ирана (КСИР) планировал убийство Трампа до президентских выборов в США.

Багаи назвал обвинения «отвратительным заговором» Израиля и антииранских сил, направленным на «дальнейшее осложнение отношений между США и Ираном». Он заявил, что Иран будет «использовать все законные средства, как внутри страны, так и на международном уровне, для защиты прав иранского народа».

Заявление последовало после избрания Трампа президентом США, что вызвало опасения по поводу дальнейшего ухудшения отношений между странами из-за его тесных связей с Израилем. Напомним, что во время своего предыдущего президентства (2017-2021) Трамп занимал жесткую позицию в отношении Ирана и в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из ядерной сделки.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что для Тегерана «не имеет значения», кто станет президентом США, подчеркнув неизменность общей политики Ирана.