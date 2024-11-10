В воскресенье утром Московская область подверглась самой масштабной атаке беспилотников с начала российского военной кампании в Украине. По данным Минобороны РФ, к 10:00 над Подмосковьем были сбиты 34 беспилотника самолетного типа.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о поэтапном уничтожении дронов, летевших на столицу. Сначала были сбиты четыре беспилотника в Раменском округе, затем еще восемь в Раменском, Домодедово и Коломне. Позже было уничтожено еще 10 БПЛА, а общее число сбитых дронов достигло 32.

В результате атаки пострадала как минимум одна женщина — 52-летняя жительница Подмосковья получила ожоги и была госпитализирована. По сообщениям местных жителей, в Раменском районе загорелись два частных дома.

Из-за угрозы безопасности в аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево был введен план «Ковер» с временной приостановкой приема и отправки рейсов. Около 30 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы.

Всего, по заявлению Минобороны России, утром над различными российскими регионами были сбиты 70 беспилотников: помимо 34 над Московской областью, еще 17 — над Брянской, три — над Ростовской, два — над Белгородской и один — над Курской.

Украинские военные традиционно не комментируют сообщения об атаке на Московскую область. При этом Генштаб ВСУ подтвердил нанесение удара по складу боеприпасов в Брянской области, в результате которого возник масштабный пожар.

Начиная с весны 2024 года атаки беспилотников на регионы России стали практически ежедневными. Москва обвиняет в них ВСУ, в то время как источники в украинских спецслужбах обычно сообщают СМИ об операциях СБУ или ГУР.