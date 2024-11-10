Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что выгодное для Москвы отличие избранного президента США Дональда Трампа от нынешней администрации заключается в его стремлении к миру, к заключению «сделки», которая бы удовлетворила все стороны, а также в отсутствии желания «нанести стратегическое поражение России».

«Трамп в ходе своей предвыборной кампании говорил о том, что он же все воспринимает через сделки, что он может сделать сделку, которая выведет всех к миру. По крайней мере, он говорит о мире. Он не говорит о конфронтации, он не говорит о желании нанести стратегическое поражение России. И это его выгодно отличает от действующей администрации», — сказал пресс-секретарь Кремля.

Пескову также задали вопрос, почему в Кремле была ставка на оппонента Трампа — вице-президента США Камалу Харрис, о чем [президент РФ Владимир] Путин заявлял в начале сентября, назвав ее «фаворитом».

«Была ставка на предсказуемость, поэтому касательно госпожи Харрис, господина Байдена и их политических позиций все было достаточно предсказуемо, в том числе и та линия, которую они будут занимать до конца их работы в Белом доме. Что касается господина Трампа, то он в этом плане является менее предсказуемым», — сказал спикер Кремля.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября. Победу одержал Трамп, существенно опередив свою соперницу из Демократической партии. Фактическое вступление в должность новоизбранного американского лидера состоится в январе.