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Россия и КНДР готовят контрнаступление
Минобороны РФ сосредоточило в Курской области крупную группировку, включающую около 50 тыс. солдат, среди которых более 10 тыс. военнослужащих из КНДР
Россия и КНДР готовят контрнаступление
Северокорейских солдат планируют задействовать в лобовых атаках на украинские позиции / Фото: AP
11 ноября 2024 г.

Министерство обороны РФ развернуло в Курской области крупную группировку численностью 50 тыс. человек, в составе которой, по данным The New York Times, находятся не только российские военнослужащие, но и более 10 тыс. военных из Северной Кореи. Об этом сообщили официальные лица США и Украины.

Сообщается, что войска КНДР проходят боевую подготовку вместе с россиянами в западной части региона и вскоре могут принять участие в масштабном контрнаступлении на территории, частично удерживаемой ВСУ.

Источники издания утверждают, что северокорейских солдат планируют задействовать в лобовых атаках на украинские позиции, разделив их на штурмовые группы и подразделения поддержки.

По данным The Washington Post, северокорейские военные также присутствуют в соседней Белгородской области. Издание ссылается на разведданные, предоставленные командиром батальона «Ахиллес» 92-й бригады ВСУ Юрием Федоренко.

Власти Украины и их союзники с конца октября заявляют о присутствии северокорейских войск в Курской области. Украинская сторона сообщает, что всего КНДР направила около 12 тыс. военнослужащих, включая 500 офицеров и трех генералов. Однако российские и северокорейские официальные лица эту информацию не подтверждали.

Financial Times со ссылкой на украинскую разведку сообщила, что ВСУ уже столкнулись с первыми боевыми действиями против северокорейских военных в Курской области. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что КНДР понесла первые потери.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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