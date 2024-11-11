В ночь на 11 ноября армия РФ ударила по Украине. В результате атаки есть жертвы в Николаеве и Запорожье. Местные власти подтвердили гибель и ранения мирных жителей.

В Николаеве погибли пять человек. По данным ГСЧС Украины, российские дроны атаковали частный дом. Здание разрушено. Возник пожар. Повреждены квартиры в четырехэтажном доме. Спасатели ликвидировали пожары площадью 60 и 150 квадратных метров.

В Запорожье из-за авиаудара погиб один человек. Еще 21 получил ранения, среди них пятеро детей. Глава городской администрации Иван Федоров сообщил, что восемь человек госпитализированы.

Местные власти сообщили, что город подвергся трем авиаударам после полуночи. Взрывной волной частично разрушен двухэтажный жилой дом. Повреждено общежитие и автосалон. ГСЧС сообщает об эвакуации общежития. На месте работают экстренные службы.

Утром 11 ноября Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе. По всей Украине была объявлена воздушная тревога. В Черкасской, Сумской и Житомирской областях введены аварийные отключения электричества. «Укрэнерго» и ДТЭК проводят экстренные отключения из-за угрозы ударов по энергетике.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.