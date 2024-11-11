Федеральная служба безопасности России утверждает, что сорвала попытку угона вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1, организованную Главным управлением разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

По версии ФСБ, украинская разведка пыталась завербовать российского пилота для угона воздушного судна на территорию, контролируемую ВСУ. В видеозаписи, предоставленной российской спецслужбой, пилот рассказал, что с ним якобы связались представители украинских спецслужб через Telegram.

Летчику предложили отравить своих коллег и перегнать вертолет на подконтрольную ВСУ территорию. Кроме того, украинская сторона якобы обещала обеспечить безопасность его семьи, предлагая перевезти ее в Кишинев.

Это не первая попытка, о которой заявляет ФСБ. В августе 2023 года российский пилот Максим Кузьминов успешно перегнал вертолет Ми-8 в Украину. Кузьминов утверждал, что самостоятельно инициировал контакт с украинскими властями, так как не хотел участвовать в боевых действиях.

Позднее глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что его ведомство помогло Кузьминову перебраться в Украину. В феврале того же года Кузьминов был убит в Испании, что, по мнению испанских спецслужб, связано с действиями Москвы.

Ми-8МТПР-1 — это вертолет, оснащенный системой «Рычаг-АВ» для радиоэлектронной борьбы. Комплекс подавляет системы управления ПВО, оружие зенитно-ракетных комплексов и истребительную авиацию, а также может проводить радиотехническую разведку.