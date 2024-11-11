ТУРЦИЯ
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Внушительная делегация Турции на климатическом саммите в Баку
Министр экологии Турции Мурат Курум открыл национальный павильон на COP29 в Баку. В составе делегации — три министра
Внушительная делегация Турции на климатическом саммите в Баку
Внушительная делегация Турции на климатическом саммите в Баку / Others
11 ноября 2024 г.

Министр окружающей среды, урбанизации и климатических изменений Турции Мурат Курум вместе с министрами сельского хозяйства Ибрагимом Юмаклы и финансов Мехметом Шимшеком прибыл в Баку для участия в 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

На официальном открытии турецкого павильона Курум подчеркнул особую значимость проведения саммита в Азербайджане: «Этот саммит имеет особое значение, поскольку проходит в братском Азербайджане. Следуя принципу «одна нация - два государства», мы прибыли сюда сильной командой, чтобы поддержать наших азербайджанских братьев».

Министр сообщил, что Турция представит мировому сообществу свои проекты и стратегии по борьбе с изменением климата, включая программу «Ноль отходов» под патронажем Эмине Эрдоган.

«Помимо того, что COP29 проходит в Азербайджане, это еще и конференция, связанная с финансированием. Вместе с Министерством финансов мы продолжим работу по доступу к финансированию и получим здесь новые возможности для наших инвестиций, проектов и борьбы с изменением климата», — заявил Курум.

В среду министр планирует представить Стратегию и план действий по снижению климатических изменений на 2024-2030 годы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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