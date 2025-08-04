ТУРЦИЯ
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Турецкая помощь пробила блокаду
165 грузовиков с продовольствием от Турецкого Красного Полумесяца начали пересекать КПП «Рафах» после временного разрешения Израиля на доставку помощи в Газу
Турецкая помощь пробила блокаду
Турция отправила 165 фур с едой в Газу / AA
4 августа 2025 г.

Колонна из 165 грузовиков Турецкого Общества Красного Полумесяца начала пересекать пограничный пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом. Об этом говорится в заявлении организации.

Гуманитарная помощь включает несколько тысяч тонн продовольствия и рассчитана на обеспечение питания для 50 тыс. человек в течение месяца. Акция проводится в координации с Египетским Обществом Красного Полумесяца.

Колонна выдвинулась после того, как израильские силы дали временное разрешение на ввоз гуманитарной помощи в осажденный сектор.

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Глава организации Фатма Мерич Йылмаз осудила обстрел, совершенный израильскими силами накануне по штаб-квартире Палестинского Красного Полумесяца в Хан-Юнусе на юге Газы.

«Атаки на гуманитарных работников представляют собой нарушение не только международного права, но и самой человечности», — заявила она.

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