Колонна из 165 грузовиков Турецкого Общества Красного Полумесяца начала пересекать пограничный пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом. Об этом говорится в заявлении организации.

Гуманитарная помощь включает несколько тысяч тонн продовольствия и рассчитана на обеспечение питания для 50 тыс. человек в течение месяца. Акция проводится в координации с Египетским Обществом Красного Полумесяца.

Колонна выдвинулась после того, как израильские силы дали временное разрешение на ввоз гуманитарной помощи в осажденный сектор.