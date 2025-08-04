Колонна из 165 грузовиков Турецкого Общества Красного Полумесяца начала пересекать пограничный пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом. Об этом говорится в заявлении организации.
Гуманитарная помощь включает несколько тысяч тонн продовольствия и рассчитана на обеспечение питания для 50 тыс. человек в течение месяца. Акция проводится в координации с Египетским Обществом Красного Полумесяца.
Колонна выдвинулась после того, как израильские силы дали временное разрешение на ввоз гуманитарной помощи в осажденный сектор.
Глава организации Фатма Мерич Йылмаз осудила обстрел, совершенный израильскими силами накануне по штаб-квартире Палестинского Красного Полумесяца в Хан-Юнусе на юге Газы.
«Атаки на гуманитарных работников представляют собой нарушение не только международного права, но и самой человечности», — заявила она.