Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в Париже, как обеспечить «максимально сильную позицию Украины перед зимой» на фоне неопределенности с долгосрочной поддержкой Киева со стороны США после избрания Дональда Трампа.

Встреча в Елисейском дворце состоялась перед церемонией Дня перемирия у Триумфальной арки. Стармер стал первым британским лидером за 80 лет, принявшим участие в этих мероприятиях.

В ходе встречи лидеры также выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Газе и Ливане и подчеркнули необходимость стабилизации обстановки на Западном берегу реки Иордан.

В Даунинг-стрит заявили, что ожидают от США при Трампе продолжения поддержки Украины «столько, сколько потребуется» для победы над Россией. «Мы всегда приветствовали устойчивую двухпартийную поддержку Украины в США, и это было крайне важно для наших международных усилий [по поддержке Украины]», — отметил официальный представитель премьер-министра.

Опасения европейских лидеров связаны с заявлениями Трампа во время предвыборной кампании о намерении завершить конфликт «за день», что может означать давление на Киев с целью признания территориальных потерь.

Кроме украинского вопроса и ближневосточной проблематики, Стармер и Макрон обсудили проблему нелегальной миграции через Ла-Манш.