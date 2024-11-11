Израиль сообщил о прогрессе в переговорах о прекращении огня в Ливане, отметив возможную роль России в предотвращении перевооружения «Хезболлы» через Сирию. Однако сама группировка заявила, что не получала новых предложений о перемирии.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар подчеркнул, что основной проблемой любого соглашения станет его соблюдение. «Россияне, как известно, присутствуют в Сирии. И если они согласны с принципом предотвращения поставок оружия, они могут эффективно способствовать достижению этой цели», — отметил он.

Израиль требует отвода «Хезболлы» за реку Литани (30 км от границы) и предотвращения ее перевооружения. Новый министр обороны Израиль Кац заявил, что перемирия не будет, пока эти цели не будут достигнуты.

На фоне подготовки к передаче власти в США от Джо Байдена к Дональду Трампу активизировались политические контакты. Представитель «Хезболлы» Мохаммад Афиф сообщил об интенсивных переговорах между Вашингтоном, Москвой и Тегераном, хотя официальных предложений пока не поступало.

Конфликт, разгоревшийся из-за вторжения Израиля в Газу, продолжается уже год. За последние семь недель более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома в Ливане. По данным Министерства здравоохранения страны, израильские удары унесли жизни 3243 ливанцев, еще 14134 получили ранения. По информации ливанских властей, экономический ущерб от военных действий Израиля в Ливане составил $8,5 млрд.