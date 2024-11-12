Киев ожидает, что следующие четыре-пять месяцев будут иметь ключевое значение для формирования позиций Украины и России на возможных переговорах. По данным агентства Reuters, украинский чиновник назвал предстоящую зиму «критическим моментом», подчеркивая, что именно в это время будут определяться исходные условия для обеих сторон.

«Я надеюсь, что война подходит к концу. Сейчас мы определяем исходные позиции обеих сторон на переговорах», — заявил источник агентства. Он также отметил, что с победой Дональда Трампа вероятность приглашения Украины в НАТО снизилась. В Киеве признают риски сокращения военной помощи США под руководством нового президента, что усиливает беспокойство украинских властей.

По словам высокопоставленного дипломатического источника издания в Киеве, настроения в Украине становятся все более мрачными.

«Вы можете видеть растущее разочарование в недавних высказываниях Зеленского», — сообщил источник Reuters.

Украинские чиновники сейчас наблюдают за тем, кого Трамп назначит на ключевые посты в сфере безопасности и обороны, чтобы понять, как его администрация будет формировать политику по отношению к Киеву. Ожидается, что бывший госсекретарь Майк Помпео, которого в Киеве рассматривают как союзника, не займет должность в администрации Трампа.

Вступление Трампа в должность состоится 20 января. До этого срока администрация Байдена спешит отправить в Украину все одобренные конгрессом поставки, опасаясь, что новая администрация может сократить помощь, чтобы стимулировать Украину к переговорам. Белый дом надеется на укрепление позиций Киева до смены власти в США.