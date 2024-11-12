Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти страны и ЦИК провести новые выборы для разрешения политического кризиса.

«Мы сейчас переживаем кризис», — заявила политик 11 ноября на пресс-конференции, где призвала к «новым выборам, чтобы у Грузии был легитимный парламент и легитимное правительство».

«Наши друзья здесь, чтобы присоединиться к нам в поиске путей, которые помогут Грузии выйти из этого кризиса», — сказала Зурабишвили, имея в виду группу депутатов из восьми европейских стран, включая Францию и Германию, которые посетили Грузию 11 ноября.

Прозападная оппозиция отказалась признать результаты выборов, состоявшихся 26 октября. По данным ЦИК республики, правящая партия «Грузинская мечта» одержала победу, набрав 54% голосов.

Зурабишвили заявила, что выборы «контролировались и манипулировались одной партией», и обвинила Россию во вмешательстве. Якобы Москве была выгодна победа «Грузинской мечты» из-за ее пророссийской политики. Под началом этой партии Тбилиси отказался вводить санкции против России и не отправил Украине военную технику.

Оппозиция Грузии не признала итоги выборов и отказалась войти в новоизбранный парламент, который она считает «нелегитимным».

Группа ведущих наблюдателей за выборами в Грузии ранее заявила, что обнаружила доказательства масштабных фальсификаций на выборах, которые повлияли на результаты в пользу «Грузинской мечты».

Десятки тысяч людей вышли на улицы Тбилиси в знак протеста против предполагаемых фальсификаций. Крупнейший митинг оппозиции прошел 11 ноября, собрав более 10 тыс. человек у здания парламента.

Европейский союз и Соединенные Штаты призвали провести расследование того, что они назвали «нарушениями избирательного законодательства». Перед выборами Брюссель предупредил, что голосование определит шансы Грузии на вступление в блок, пока же ЕС заморозил заявку республики.