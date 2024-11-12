Северокорейские перебежчики подготовили для украинской армии пропагандистские материалы, призывающие военных из КНДР, участвующих в боевых действиях в Украине, к дезертирству и сдаче. По данным агентства «Рёнхап», эти материалы, в том числе листовки и аудиозаписи, отправлены украинскому посольству в Сеуле. Среди авторов — бывшие военнослужащие армии КНДР.

В открытом письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому перебежчики заявили, что солдаты из КНДР не понимают, за что воюют в Украине, и могли бы массово сдаться.

«Пропагандистские материалы, отправленные нашими перебежчиками, могут стать ключом к сердцам северокорейских солдат», — приводит агентство цитату из обращения. О реакции украинских властей на эту инициативу пока не сообщается.

Ранее издание South China Morning Post сообщало, что северокорейские перебежчики выражали желание отправиться в Украину, чтобы вести психологическую войну на фронте, но о результатах этой инициативы ничего не известно.

По информации западных, украинских и южнокорейских разведок, Пхеньян направил России около 12 тыс. солдат штурмовых подразделений для участия в боевых действиях. В воскресенье газета The New York Times заявила, что в состав российских войск численностью до 50 тыс. человек, сосредоточенных в Курской области, входят северокорейские военные. Официальные российские власти пока не прокомментировали эти сведения.

В субботу президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с КНДР, который предусматривает возможность взаимной военной помощи.