Председатель Института турецкого языка (TDK) профессор Осман Мерт заявил, что буквы Q, X, Ň, Ä, Ŭ не будут добавлены в турецкий алфавит. «Эти 5 букв из 34-буквенного общего алфавита предназначены для звуков, существующих в тюркских диалектах. Если гражданин Турции захочет написать слово на казахском языке, он сможет использовать соответствующую букву из казахского алфавита. Точно так же, как мы используем W и Q при написании английских слов», — пояснил Мерт.

В интервью газете Hürriyet глава TDK подчеркнул, что общий алфавит является рамочным и не предназначен для использования какой-либо одной страной. Из 34 букв 29 совпадают с турецким алфавитом, а остальные отражают фонемы, отсутствующие в турецком языке, но присутствующие в других тюркских языках.

По словам Мерта, Турция продолжит использовать свои 29 букв, как это делается с 1928 года. «Азербайджан также продолжит использовать свой алфавит без изменений. Перемены коснутся только Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. После того как эти три страны представят вопрос на рассмотрение своих парламентов и получат одобрение, тюркские республики начнут использовать алфавиты, имеющие 29 общих букв, но различающиеся между собой на 1-3 дополнительные буквы», — отметил профессор.

По его словам, в алфавите должны быть отражены только фонемы. «Нет смысла показывать в алфавите звуки, которых нет в языке», — указал Мерт.

«С общим алфавитом тюркский мир сблизится во многих областях — от образования до экономики, от политики до литературы. Теперь турок, отправившийся из Эдирне, сможет путешествовать до Алтайских гор, не только разговаривая на тюркских языках, но и читая написанное на тюркских диалектах», — заключил глава TDK.