Турки-ахыска, депортированные Советским Союзом из региона Ахыска в Грузии 14 ноября 1944 года, сегодня обрели долгожданный покой в Турции. По инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана восемь лет назад около 4000 турок-ахыска были эвакуированы из Украины и расселены в районе Ахлат провинции Битлис.

Председатель Всемирной ассоциации турок-ахыска Зиятдин Касанов выразил благодарность Турции и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. «С 2015 года для турок-ахыска открылась новая страница. Архитектором этого периода является наш президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий народ и наш президент не оставили нас в трудную минуту», — рассказал Касанов.

В связи с годовщиной депортации турок-ахыска МИД Турции выступил с сообщением. «В 80-ю годовщину депортации тысяч турок-ахыска мы глубоко скорбим вместе с ними, с почтением вспоминаем всех погибших от этой жестокости и свято чтим их светлую память», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Представители общины делятся воспоминаниями о пережитых трудностях. «Мы были депортированы из Ахыска 14 ноября 1944 года. Какие муки мы испытали во время путешествия в вагонах, знает только Аллах», — рассказывает Нуман Биналиоглу.

88-летняя Бергюзель Хасан вспоминает: «Когда нас депортировали, мы ехали месяц на поезде в Узбекистан. Мне было всего 8 лет. Мы провели там 45 лет. Оттуда нас тоже выслали. Поехали в Украину. Там началась война. Слава Аллаху, мы приехали на Родину. Турция протянула руку помощи».

Сегодня турки-ахыска успешно интегрируются в турецкое общество, получив жилье и работу, а местное население приняло их как братьев.