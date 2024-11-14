Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель предложил приостановить политический диалог с Израилем на фоне обострения ситуации в Газе. Об этом сообщает агентство Reuters.

В письме, адресованном министрам иностранных дел стран ЕС перед их предстоящей встречей, Боррель выразил серьезные опасения по поводу нарушений международного гуманитарного права в Газе, отметив, что Израиль не учел эти беспокойства в достаточной мере.

«В свете вышеизложенных соображений я внесу на рассмотрение предложение о том, чтобы ЕС применил положения о правах человека для приостановления политического диалога с Израилем», — написал Боррель.

Для реализации такой меры потребуется одобрение всех 27 стран ЕС. Однако, как отмечают анонимные дипломаты, на которых ссылается агентство, многие страны ЕС уже выразили свое несогласие с предложением. Один из дипломатов добавил, что шаг Борреля привел к «большему расколу, чем когда-либо» внутри ЕС.

В то время как одни дипломаты видят в предложении Борреля ясный сигнал озабоченности действиями Израиля, другие сочли это шагом «поспешным и плохо подготовленным».

Вопрос будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС, что станет одним из последних заседаний под председательством Борреля, чей пятилетний срок подходит к концу.