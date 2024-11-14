В связи с 80-й годовщиной депортации турок-ахыска министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с заявлением на своей странице в X. «Около ста тысяч наших братьев турок-ахыска 14 ноября 1944 года были депортированы с их исторической родины в регионе Ахыска в Грузии, где они жили веками. Да упокоит Аллах души наших братьев, погибших во время депортации», — написал глава МИД.

По словам министра, Турция не только активно поддерживает процесс возвращения турок-ахыска на историческую родину, но и держит этот вопрос под постоянным контролем как на международных площадках, включая Совет Европы, так и в прямом диалоге с грузинскими властями.

«Мы реализуем проекты по обеспечению потребностей семей турок-ахыска в Грузии и их экономической стабильности. Предоставляем стипендии молодежи. Многим мы предоставили гражданство в исключительном порядке и долгосрочный вид на жительство», — отметил Фидан.

Министр подчеркнул помощь беженцам из зоны конфликта: «Мы не оставили в беде турок-ахыска, оказавшихся в сложной ситуации с началом российско-украинской войны. Мы помогли им безопасно добраться до Турции».

Напомним, регион Ахыска перешел к России по итогам русско-турецкой войны 1828-1829 годов и был включен в состав Грузии, оставшейся после Первой мировой войны в пределах СССР. По приказу Сталина 14 ноября 1944 года от 90 до 117 тыс. турок-ахыска были погружены в товарные вагоны, названные «поездами смерти». Большинство депортированных погибли в пути от голода и болезней. Турки-ахыска стали единственной кавказской народностью среди высланных в 1944 году, которая так и не смогла вернуться на родину. Сегодня их потомки проживают в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Азербайджане, России, Украине, США и Турции.

«Мы продолжим оказывать всевозможную поддержку туркам-ахыска, численность которых в разных странах мира достигает пятисот тысяч человек, чтобы они сохранили свое единство и самобытность и передали их новым поколениям», — заключил глава МИД Турции.