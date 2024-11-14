Украинский OSINT-проект DeepState, тесно связанный с Минобороны Украины, сообщил, что вечером 13 ноября небольшие группы российских военных на бронетехнике вошли на окраины Купянска в Харьковской области.

По данным проекта, две колонны российских машин вышли днем 13 ноября из окрестностей Лимана Первого и направились в сторону города. В составе первой колонны были замечены две МТ-ЛБ, БМП и танк. Состав второй колонны остался неизвестным из-за передвижения в темноте.

Украинские войска подбили один из бронетягачей МТ-ЛБ, но другая машина достигла улицы Сватовская в районе станции Купянск-Узловая. Около 15 российских военных рассредоточились в жилых домах. ВСУ также подбили российский танк. Часть десанта была нейтрализована.

DeepState предоставил видеозапись с момента прорыва, на которой видно, как российские войска достигают промзоны на восточной окраине Купянска, преодолев около четырех километров от линии фронта. Еще утром 13 ноября, по данным карты DeepState, российские силы находились более чем в трех километрах от города.

С зимы 2022 года российская 1-я танковая армия безуспешно пыталась наступать на Купянск вдоль реки Оскол, продвинувшись на несколько километров и заняв лишь села Лиман Первый и Синьковка.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.