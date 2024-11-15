Избранный президент Дональд Трамп не медлил с назначениями и быстро приступил к формированию своей команды, озвучив ряд назначений на ключевые должности в новой администрации.

Домоуправительница

Так, Трамп уже объявил нового руководителя своего штаба: этот пост займет Сьюзи Уайлс, сопредседательница его предвыборной кампании и опытный политический стратег из Флориды. Новая глава аппарата Белого дома станет первой женщиной, занявшей эту ключевую позицию, что представляет собой историческое достижение для США.

Уайлз приписывали заслугу за то, что она сумела провести наиболее организованную кампанию Трампа.

«Сьюзи Уайлс помогла мне одержать одну из величайших политических побед в истории Америки и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов», — говорится в заявлении избранного президента.

Хотя должность главы аппарата не требует утверждения Сенатом, она остается одной из самых влиятельных в Белом доме.

Должность руководителя аппарата президента, который является первым помощником главы государства и возглавляет Исполнительный офис президента, часто рассматривается как часть кабинета министров.

Роль должности — в формировании политики и координации работы администрации, что крайне важно для эффективного управления и достижения стратегических целей президента.

Будущий глава Госдепа

Ожидается, что сенатор от Флориды Марко Рубио займет должность государственного секретаря, однако окончательное решение по этому вопросу примет Сенат. Кандидатура Рубио, обладающего опытом в международных делах благодаря своей работе в Сенате, может усилить ястребиный курс администрации в области внешней политики.

Если кандидатура Рубио будет утверждена, он станет первым латиноамериканцем на посту госсекретаря США. Рубио, сын кубинских иммигрантов, имеет опыт в международной политике и ранее занимал более активную позицию по внешним вопросам, чем Трамп, выступая за более вовлеченную роль США в мировых делах. Например, он поддержал интервенцию в Ливии в 2011 году и критиковал Трампа за вывод войск из Сирии и Афганистана.

Во время предвыборной борьбы 2016 года Трамп и Рубио не стеснялись критиковать друг друга, причем это доходило до публичных насмешек, но позже Рубио стал одним из доверенных советников Трампа по внешней политике. Выдвижение Рубио связано с актуальной международной ситуацией, включая конфликт в Украине и усиливающуюся напряженность в отношениях с Китаем и Ираном.

Рубио, являясь ястребом в международных отношениях, подчеркивает необходимость прагматичной внешней политики и жесткой линии в отношении таких стран, как Россия, Китай, Северная Корея и Иран. С другой стороны, несмотря на свою традиционную интервенционистскую позицию, будущий глава Госдепа голосовал против военной помощи Украине, хотя в итоге она была одобрена.

Новый глава внешнеполитического ведомства, также выступает как убежденный сторонник Израиля.

Посол в ООН — непригодна

Избранный президент Дональд Трамп также предложил представительнице Конгресса Элизе Стефаник, которая представляет север штата Нью-Йорк, должность посла США в Организации Объединенных Наций. Стефаник, известная своим крепким союзом с Трампом, должна пройти утверждение в Сенате для официального назначения на этот пост.

Конгрессвумен из Нью-Йорка выразила свою благодарность за номинацию Трампом и подчеркнула, что с нетерпением ждет возможности получить поддержку сенаторов США.

Стефаник является твердым сторонником Израиля и часто критиковала ООН за недостаточную поддержку еврейского образования. С начала октября прошлого года она стала одним из главных защитников Израиля в Конгрессе. Она привлекла внимание всей страны, когда возглавила слушания по вопросам того, как университетские президенты реагируют на протесты на кампусах.

Сама Стефаник не имеет значительного опыта в области внешней политики и национальной безопасности.

«Царь границ»

Трамп объявил, что Том Хоман будет исполнять обязанности главы пограничной службы в его новой администрации, роль которого неофициально называется «царь границ» — термин используется для обозначения высокопоставленных чиновников исполнительной власти, отвечающих за ключевые направления политики, в данном случае такие как контроль за границами и иммиграционными вопросами.

Иммиграционная политика — один из ключевых элементов предвыборной программы Трампа, а должность «царя границ» не требует утверждения Сенатом.

Хоман ранее занимал должность исполняющего обязанности директора Иммиграционной и таможенной службы США в первой администрации Трампа.

«Я рад объявить, что бывший директор Иммиграционной и таможенной службы США и стойкий сторонник контроля на границе Том Хоман присоединится к моей команде и возьмет на себя ответственность за безопасность наших границ», — заявил избранный президент.

По словам Трампа, помимо контроля за южной и северной границами, а также морской и воздушной безопасностью, Хоман также будет курировать депортацию нерегулярных мигрантов в их родные страны.

Сам Хоман недавно подчеркнул, что план Трампа по массовой депортации будет реализован. «Многие утверждают, что разговоры о массовых депортациях — это расизм, угроза для иммигрантского сообщества. Но на самом деле это угроза для нелегальных иммигрантов, и она неизбежна в условиях нынешнего кризиса нелегальной иммиграции», — заявил он.

Разведчица-перебежчица

Избранный президент объявил, что он выбрал бывшую демократическую представительницу Тулси Габбард на должность директора национальной разведки. Кандидат на эту роль Габбард, довольно известная в публичном пространстве, безуспешно участвовала в президентских праймериз Демократической партии в 2020 году.

В 2022 году объявила о выходе из партии. Позже она заявила о поддержке Трампа и вступлении в Республиканскую партию перед ноябрьскими выборами, сменив политическую ориентацию.

Директор национальной разведки — старшее должностное лицо, которое координирует деятельность всех 18 разведывательных агентств США, включая ЦРУ, Агентство национальной безопасности (NSA), ФБР и разведывательные подразделения в Министерствах обороны, финансов и внутренней безопасности.

Однако, как отмечают некоторые эксперты, несмотря на то что директор Нацразведки отвечает за координацию работы между этими агентствами, его институциональная роль остается относительно новой — должность была создана лишь в 2005 году, и ее влияние может меняться в зависимости от конкретной администрации. ЦРУ, обладающее значительными ресурсами для сбора и анализа информации, продолжает оставаться ведущим звеном в структуре разведывательного сообщества.

Главный шпион

Джон Рэтклифф, в первой администрации Трампа занимавший пост директора национальной разведки, который, как ожидается, будет возглавлять Габбард, был выдвинут на должность директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Рэтклифф, избранный в Конгресс в 2014 году, приобрел известность в 2019 году как яростный защитник Трампа в процессе импичмента, активно допрашивая свидетелей и критикуя оппонентов.

Трамп особенно подчеркнул заслуги нового главы шпионской службы в расследовании дела Хантера Байдена. Трамп также добавил: «Я с нетерпением жду, когда Джон станет первым человеком, занимающим два ключевых поста в разведке нашей страны».

DOGE

Особый интерес вызвали назначения миллиардера Илона Маска и предпринимателя Вивека Рамасвами, бывшего соперника на праймериз, руководить недавно созданным Департаментом эффективности правительства (Department of Government Efficiency), прозванным DOGE, что также совпадает с названием криптовалюты Dogecoin, сокращено DOGE, которую активно популяризирует Маск.

Это решение также привлекло внимание из-за идеи создания нового департамента, который будет работать над оптимизацией деятельности федеральных органов.

Маск, известный своим влиянием в технологическом и бизнес-мире, является владельцем таких компаний, как Tesla, SpaceX, Neuralink, а также соцсети Х. Его имя в последнее время стало ассоциироваться не только с инновациями, но и с яркой поддержкой республиканских принципов, что он активно выражает в своих высказываниях и постах у себя в социальных сетях.

Вивек Рамасвами, предприниматель индийского происхождения, стал известен как биотехнологический магнат, политический деятель, активный критик избыточного государственного регулирования и современных «воук» идей. Рамасвами является сторонником политической идеи, которую он называет «национальное либертарианство», противопоставляя ее «национальному протекционизму». Он считает, что последний ставит интересы рабочих и производителей на первый план, забывая при этом о более важных аспектах, таких как национальная безопасность, идентичность и экономический рост.

Глава Пентагона

Трамп объявил, что выдвинет ведущего Fox News Пита Хегсета на пост главы Министерства обороны.

Трамп похвалил военное прошлое Хегсета, который является ветераном армии, служившим в Ираке, Афганистане и на базе Гуантанамо.

Хегсет является хостом на телевидении и автором книги «Война с воинами: за кулисами предательства мужчин, которые защищают нашу свободу», в которой он критикует, по его мнению, «воук» политику нынешнего военного руководства.

Также, будучи евангельским христианином, потенциальный глава Пентагона воспринимает израильско-палестинский конфликт через библейскую призму.

Хегсет — сторонник Израиля, который назвал концепцию двух государств «пустословием» и выражает поддержку расширению территории Израиля. Он считает, что евреи могут построить новый храм на территории священного комплекса вокруг мечети Аль-Акса. По его словам, Израиль должен использовать нахождение Трампа у власти, чтобы действовать в регионе, поскольку в Вашингтоне есть «истинно верующие», готовые поддержать их.

Его кандидатура на должность главы крупнейшего военного ведомства мира подверглась критике со стороны демократов, указавших на его явный недостаток опыта в международных делах.

Кроме того, за время первого срока Трампа пост министра обороны пережил бурный период, сменив пять человек в 2016-2020 годах.

Глава правосудия

Трамп также заявил, что выдвинет на пост генерального прокурора одного из своих самых преданных сторонников — представителя Республиканской партии Мэтта Гетца из Флориды.

По словам избранного президента, Гетц обеспечит защиту границ, разгромит преступные группировки и восстановит доверие американцев к Министерству юстиции, которое было подорвано.

Эта кандидатура вызвала сомнения у некоторых сенаторов-республиканцев, поскольку Гетц уже несколько лет связан с рядом скандалов, что может помешать его утверждению на пост главного федерального правоохранителя страны. Были обвинения в том, что Гетц и его бывший политический союзник Джоэл Гринберг могли быть вовлечены в сделки с несовершеннолетними и эскорт-услугами в обмен на деньги или подарки. Расследование было завершено в прошлом году, и против него не были предъявлены федеральные обвинения.

Главбез

Ожидается, что республиканец из Флориды Майкл Уолтц будет назначен советником по национальной безопасности. Трамп подтвердил этот выбор, отметив военный опыт Вальца и его работу с такими странами, как Китай, Россия, Иран, а также в сфере глобальной борьбы с терроризмом.

«Майкл был стойким сторонником моей внешнеполитической программы «Америка прежде всего» и станет важным союзником в нашем стремлении к миру через силу!» — заявил избранный президент.

Уолтц, сторонник Трампа с боевыми наградами, служил в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. Он станет первым бывшим «зеленым беретом», занявшим должность советника по национальной безопасности.

Советник по национальной безопасности — это ключевой помощник президента, играющий важную роль в принятии решений по вопросам внешней политики и нацбезопасности. Назначение на эту должность не требует утверждения Сенатом.

Дональд Трамп сменил четырех советников по национальной безопасности за время своего первого срока. Первый из них прослужил меньше месяца.

Тем самым Трамп активно строит свою команду, делая важные кадровые назначения, и уже объявлены ключевые фигуры, но некоторые кадровые решения еще предстоит одобрить.