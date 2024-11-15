Мелания Трамп готовится вернуться к роли первой леди США, но на этот раз все будет иначе. «На этот раз все по-другому, — заявила она Fox News. — У меня гораздо больше опыта и знаний».

По информации источников CNN, Мелания планирует разделить свое время между Trump Tower в Нью-Йорке и Мар-а-Лаго во Флориде, появляясь в Белом доме только на важных мероприятиях. Инсайдер из Мар-а-Лаго сообщил New York Post, что она не будет проводить традиционные «дамские чаепития» и сведет к минимуму интервью.

«Остальное она будет делать как пожелает. Она действительно сама определит свои обязанности в Белом доме», — отметил источник.

Во время предвыборной кампании Мелания редко появлялась на публике, а недавно, по сообщениям СМИ, отказалась от традиционной встречи с Джилл Байден, сославшись на конфликт в расписании из-за публикации мемуаров.

По словам биографа Мелании, Тэмми Вигил, «это очень прогрессивно с ее стороны», хотя и «не соответствует современным представлениям» о роли первой леди. «Думаю, она отдавала приоритет своему наследию и интересам над ожиданиями от роли первой леди. Это хороший индикатор того, что мы увидим от нее в будущем», — рассказал он.

В отличие от первого срока, когда ее персонал в основном состоял из сотрудников Белого дома, теперь Мелания формирует собственную команду. Она также намерена проводить больше времени со своим 18-летним сыном Барроном, который учится в Нью-Йоркском университете.