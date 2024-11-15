Французский суд принял решение об освобождении ливанского активиста Жоржа Ибрагима Абдаллы, который провел в заключении 40 лет. Абдалла, бывший участник Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), отбывал пожизненное заключение за предполагаемое участие в убийствах американского военного атташе Чарльза Роберта Рэя и израильского дипломата Яакова Барсимантова в 1982 году.

С 1999 года, когда Абдалла получил право на условно-досрочное освобождение, он подавал 11 апелляций. Согласно решению суда, 73-летний активист будет выпущен 6 декабря при условии, что покинет Францию и не вернется. Однако прокуратура обжаловала это решение, что может отсрочить освобождение.

Жорж Абдалла родился в христианской семье в ливанской деревне Кубайят. Он утверждает, что его действия были продиктованы борьбой за права палестинцев: «Путь, который я выбрал, был навязан нарушениями прав человека против Палестины».

Абдалла присоединился к марксистскому НФОП в 1978 году после ранения, полученного во время израильского вторжения в Ливан. В 1979 году он основал свою вооруженную группу — Ливанские революционные вооруженные фракции (ЛРАФ), которая сотрудничала с леворадикальными группами, такими как Action Directe во Франции, Красные бригады в Италии и Фракция Красной армии в Германии.

Судебный процесс над Абдаллой в 1987 году вызвал множество споров. Он отрицал участие в убийствах, но заявил: «Если народ не удостоил меня чести участвовать в этих антиимпериалистических действиях, то хотя бы честь быть обвиненным в них остается за мной».

США неоднократно выступали против освобождения Абдаллы, тогда как Ливан настаивал на его освобождении. В 2013 году его условно-досрочное освобождение было одобрено, но тогдашний министр внутренних дел Франции отказался выполнять решение суда под давлением США.

Освобождение Абдаллы поддерживают многие левые активисты и правозащитные организации. По словам его адвоката, Абдалла остается убежденным активистом и сохраняет глубокий интерес к событиям на Ближнем Востоке.

Решение суда об освобождении названо «юридической и политической победой». Тем не менее, апелляция может приостановить его исполнение, что вновь ставит под сомнение будущее старейшего политзаключенного Европы.