Подразделения безопасности Нидерландов выразили обеспокоенность по поводу вмешательства Израиля во внутреннюю политику страны. Согласно публикации в газете De Volkskrant, израильское Министерство диаспоры и борьбы с антисемитизмом передало нидерландским депутатам «специальный отчет» о насилии, связанном с фанатами израильского футбольного клуба «Маккаби» в Амстердаме.

Министр юстиции и безопасности Нидерландов Дэвид ван Вил подтвердил, что отчет действительно был получен парламентом. Во время заседания депутат Крис Стоффер использовал этот документ, чтобы предложить включить в санкционный список организации, которые Израиль считает связанными с ХАМАС.

Министр по делам диаспоры Израиля Амихай Чикли в интервью De Telegraaf заявил о необходимости уничтожить «сеть террористов» и депортировать виновных. Он также призвал Нидерланды принять строгие правовые меры.

Однако высокопоставленные источники в нидерландских министерствах назвали эту ситуацию нежелательным вмешательством. Некоторые представители безопасности выразили обеспокоенность на бюрократическом уровне, а эксперт из Института Клингендаля отметил, что «отчеты, подготовленные в спешке, требуют осторожного подхода».

Представитель МВД Нидерландов и Национальный координатор по борьбе с терроризмом отказались комментировать содержание отчета. В то же время, вмешательство Израиля продолжает вызывать споры среди нидерландских политиков и экспертов.