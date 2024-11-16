Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О защите детей от всех форм насилия», который вступит в силу 15 мая 2025 года. Согласно документу, родителям запрещено применять телесные наказания и другие формы насилия в воспитательных целях.

Закон требует исключить любые способы воспитания, унижающие достоинство ребенка, включая физическое, психологическое и сексуальное насилие, пренебрежение, эксплуатацию и буллинг.

Документ также распространяется на образовательные учреждения, где теперь запрещены телесные наказания и другие формы насилия.

Пострадавшие дети смогут обратиться за помощью в уполномоченные органы или суд. Им гарантируют бесплатную юридическую, социальную и медицинскую помощь через специализированные центры и горячую линию.

Национальное агентство социальной защиты будет играть ключевую роль в реализации закона. Оно должно обеспечивать работу круглосуточного колл-центра, вести учет жертв насилия и организовывать помощь пострадавшим.

Законом предусмотрен механизм выдачи охранного ордера. Органы внутренних дел смогут выдавать такие документы сроком до 30 дней. Если угроза ребенку не устранена, суд может продлить действие ордера до одного года.