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Ракетные удары по Украине
Российские ракетные удары по Одессе и Сумам стали одними из самых смертоносных с начала войны
Ракетные удары по Украине
Фото: ГСЧС Украины / Others
18 ноября 2024 г.

В понедельник российская ракета поразила жилой район в Одессе. По данным главы областной военной администрации Олега Кипера, погибло не менее восьми человек, 18 ранены. Это одна из самых смертоносных атак на город с начала войны.

Украинские военные сообщили, что удар был нанесен баллистической ракетой. На видео с места происшествия, опубликованном депутатом Алексеем Гончаренко, видно разрушенный жилой дом и тела погибших на улице. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что пострадали жилой дом, административное здание, университет и парковка.

Одесса стала одной из целей регулярных атак в последние дни. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал удары по гражданской инфраструктуре целенаправленными.

В то же время число жертв ракетного удара по жилому кварталу в Сумах вечером 17 ноября достигло 11 человек, включая двух детей. По данным мэра города Артема Кобзаря, 89 человек получили ранения. Разрушены шесть многоэтажных домов и десятки автомобилей. Местные власти называют эту атаку одной из самых разрушительных с начала войны.

Российские военные пока не прокомментировали удары по Одессе и Сумам.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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