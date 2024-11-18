Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал израильскую армию взять полный контроль над сектором Газа, включая наблюдение над распределением гуманитарной помощи и обеспечением безопасности. Одновременно лидер поселенческого движения «Нахала» Даниэлла Вайс сообщила, что уже посетила северную часть сектора для поиска мест под будущие израильские поселения.

«Отказ армии взять на себя ответственность за распределение гуманитарной помощи в секторе является большей неудачей, чем 7 октября», — заявил Смотрич в интервью армейского радио Израиля. По его словам, если это необходимо для безопасности, он «не боится», что Израиль станет «альтернативной властью в секторе на определенный период».

Тем временем Даниэлла Вайс заявила о поддержке 740 семей, готовых к переселению в эксклав, и поведала о планах увеличить это число до «одного-двух миллионов израильтян». «Вчера мы совершили осмотр временной площадки возле границы с Газой, где установили 40 трейлеров, которые в итоге переместим в сектор», — сообщила она в телеэфире.

Представитель армии Израиля заявил, что визит Вайс в сектор Газа не был санкционирован и является нарушением закона. Однако лидер поселенцев настроена решительно: «У нас есть политическая поддержка, общественная поддержка и опыт, накопленный за 55 лет заселения Иудеи и Самарии».

Напомним, что ранее в секторе Газа проживало около 9000 незаконных поселенцев в 21 израильском поселении, которые были ликвидированы после вывода израильских войск в 2005 году. В начале этого года Международный суд ООН постановил, что оккупация Израилем палестинских территорий с 1967 года является незаконной и должна быть прекращена в кратчайшие сроки.

С начала израильского вторжения в Газу в октябре прошлого года погибло около 44 000 палестинцев, более 100 000 получили ранения, тысячи числятся пропавшими без вести и предположительно погибли под завалами. Согласно недавнему докладу ООН, почти 70% погибших от действий Израиля составляют женщины и дети.