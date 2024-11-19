На слушаниях комитета по этике Палаты представителей США две женщины заявили, что кандидат на пост генерального прокурора Мэтт Гетц платил им за секс. Об этом сообщил адвокат Джоэл Леппард, представляющий их интересы. Имена женщин остаются неизвестными.

Одна из женщин заявила, что в 2017 году была свидетельницей секса Гетца с ее 17-летней подругой на вечеринке. По ее словам, Гетц тогда мог не знать, что девушка была несовершеннолетней.

По словам адвоката, женщины рассказали, что на вечеринках, организованных Гетцем, употреблялись наркотики, включая экстази. Хотя политик не принуждал гостей к их употреблению, он сам, по их утверждениям, демонстрировал признаки использования запрещенных веществ.

Женщины также заявили, что с 2017 по 2019 год неоднократно получали платежи от Гетца за секс через Venmo и PayPal. Эти встречи проходили как в США, так и за границей, включая Нью-Йорк и Багамы.

Ранее Министерство юстиции США проводило расследование в отношении Гетца по подозрению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Однако обвинения так и не были выдвинуты. Тем временем комитет по этике Палаты представителей продолжает свое расследование, хотя его полномочия ограничены, так как Гетц объявил о выходе из Конгресса, чтобы сосредоточиться на утверждении своей кандидатуры.

Выдвижение Гетца на пост генпрокурора США стало инициативой Дональда Трампа. Пресс-секретарь его переходной администрации Алекс Пфайффер назвал обвинения против Гетца необоснованными и обвинил их авторов в попытке сорвать формирование новой администрации.