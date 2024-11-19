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Россия обновила правила применения ядерного оружия
Кремль расширил перечень угроз для ядерного ответа, включив в него атаки беспилотников и нападения на Беларусь, а также агрессию неядерных стран при поддержке ядерных держав
Россия обновила правила применения ядерного оружия
Владимир Путин / Фото: Reuters / Others
19 ноября 2024 г.

Президент России Владимир Путин подписал указ об обновлении государственной ядерной доктрины, уточняющей условия применения ядерного оружия в современных условиях.

Согласно опубликованному документу, ядерное оружие по-прежнему рассматривается как крайняя мера для защиты суверенитета страны. Однако новая редакция существенно расширяет перечень ситуаций, при которых возможен ядерный ответ. Теперь применение ядерного оружия допускается в следующих случаях:

  • при агрессии неядерного государства, действующего при поддержке ядерной державы;

  • при нападении на Беларусь как участника Союзного государства;

  • при массированном применении беспилотников и других летательных аппаратов против России;

  • при критической угрозе суверенитету страны даже с использованием обычного вооружения;

Документ пришел на смену предыдущей версии ядерной доктрины от июня 2020 года. До этого аналогичный документ действовал с 2010 года.

С момента начала военной кампании в Украине российское руководство неоднократно упоминало возможность применения ядерного оружия, преимущественно в контексте сдерживания западных стран от расширения военной помощи Киеву.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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